Назар Грабар пояснив, чому зараз не служить та як повернувся з фронту

Модель-захисник Назар Грабар, який втратив брата на війні, пояснив, чому зараз не служить на фронті.

До слова, на початку повномасштабної війни Грабар пішов добровольцем на війну. Однак нині він перебуває в тилу та не служить на фронті. За це Назару прилітає чимало хейту в Мережі. Модель пояснив, що він звільнився у запас. За законом України він має на це право, адже його рідний брат загинув на війні.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

"Отримую багато хейту, щось опублікую і в коментарях пишуть: "TikTok-воїн, навоювався і ходиш по інтерв'ю". Я вже тисячу разів пояснював, що звільнився в запас за новим законом, через втрату брата на фронті, через те, що я останній чоловік в сім'ї, типу годувальник. Я не виправдовуюсь, я пояснюю, бо мені багато разів писали: "Як ти це зробив? Тому що ти медійний?". Ні, не тому, що я медійний. Генштабу пох*р, хто я. Я солдат, тому все має бути за законом", - пояснив захисник в інтерв'ю Нікіті Добриніну.

Назара звільнили у запас на пів року. Як говорить знаменитість, його знову можуть мобілізувати і він вирушить воювати на фронт.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

"Думаю, якби не закон, який звільнив мене в запас на пів року, я б ще воював. Як далі буде – я не знаю. Я на обліку у військкоматі, пів року закінчуються, мене можуть мобілізувати знову. Враховуючи те, що охочих все менше, а люди закінчуються, я готовий до будь-якого сценарію", - додав захисник.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Сова повідомив, що вступив до лав ЗСУ та вирушив воювати на фронт. Також артист розповів, як отримав повістку.

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