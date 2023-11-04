"Наразі це поля смерті для росіян": спікер 110-ї ОМБр розповів про ситуацію під Авдіївкою

Окупаційні підрозділи перегруповуються на Авдіївському напрямку у зв'язку зі значними втратами. Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку.

Про це повідомив речник 110-ї ОМБр Антон Коцуконь в етері телемарафону.

"Нині спостерігаємо, що ворог перегруповується, накопичує сили, оскільки дуже серйозно тягла вони отримали за весь цей період штурмів від 10 жовтня. Проте все одно щодня вони продовжують здійснювати наступальні дії з метою повністю оточити Авдіївку, перерізати логістичні шляхи сполучення. Щодня на кожній ділянці Авдіївського виступу проводяться штурмові дії. Нині вони, як правило, менше застосовують бронетехніку, а кидають невеликі штурмові підрозділи піхоти. Штурмові дії вони намагаються здійснювати по всьому виступу - Опитне, Тоненьке, Первомайське, Степове, Бердичі",- сказав він.

Коцунь також повідомив про втрати ворога.

"Бійці 110 бригади разом з іншими бригадами на Авдіївському напрямку вже знищили повіноцінну бригаду - як мінімум 5 тисяч окупантів і 120 одиниць бронетехніки. За цими цифрами можна зрозуміти, що в резервах у них велика сила, і вони можуть собі дозволити в такій кількості лягати тут у полях. М'ясні штурми відбуваютсья на Авдіївському напрямку - всі поля поблизу Авдіївки та інших населених пунктів на цьому виступі - наразі це поля смерті для росіян. Їх там валяється у посадках величезна кількість" - додав він.

Нагадаємо, очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявляв про плани РФ взяти Авдіївський коксохім. З його слів, це їхня нова ціль на тлі відсутності успіхів на фронті.

Військовий оглядач Юрій Бутусов вважає, що бої за місто Авдіївку на Донеччині в тактичному плані відрізняються від оборони тимчасово втрачених українських міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Соледара та Бахмута. Він припускає, що тут може виникнути "пастка для росіян".

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