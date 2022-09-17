"Наразі не епоха воєн": прем'єр Індії публічно посварив Путіна за вторгнення до України

Стало відомо, за яких обставин Путін сказав про готовність до миру з Україною без виконання цілей своєї "спецоперації".

Цьому передували слова прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. Моді прямо сказав Путіну, що зараз "не час для війни", адже продовольство, добрива та паливна безпека входять до основних проблем сьогодення.

Про це пише Reuters.

“Я знаю, що нинішня епоха – не епоха воєн, і я говорив з вами по телефону про це", – сказав Моді під час переговорів з Путіним в Узбекистані.

Як зазначає агентство, після цього Путін "підібгав губи, глянув на Моді, потім подивився вниз, після чого торкнувся волосся на потилиці".

Згодом російський диктатор заявив про готовність до миру з Україною.

Як стало відомо раніше, російські офіційні особи після поразки окупаційної армії на Харківщині просили Україну відновити мирні переговори. Українська влада відмовилась відновлювати перемовини, наголосивши, що це станеться після звільнення українських територій.

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