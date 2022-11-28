Наразі спостерігається висока авіаційна активність російських літаків - речник командування Повітряних сил

Юрій Ігнат зазначив, що РФ може завдати ракетних ударів в будь-який момент.

Наразі спостерігається висока авіаційна активність літаків РФ на півночі, півдні і сході.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Авіаційна активність зараз висока. Кілька десятків літаків і на півночі, і на сході, і на півдні, у кожного свої функції. Ймовірно, з цим і пов’язана зараз повітряна тривога. Також вона може бути пов’язана із загрозою завдання ударів", - сказав він.

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Речник зазначив, що ракет С-300 в окупантів достатньо і вони застосовують їх, як терористичну зброю проти мирного населення. Це також може бути пов’язано із повітряною тривогою.

Також Ігнат зазначив, що РФ може завдати ракетних ударів в будь-який момент.

"Підняти літаки і скерувати їх на завдання ударів по Україні – на це потрібно не так багато часу. Тому потрібно бути готовим до цього психологічно", - наголосив він.

Нагадаэмо, від початку повномасштабного вторгнення Росія випустили по території України понад 4 тисяч різноманітних ракет.

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