Нардеп, ГУР і російські генерали: CNN дізналося про таємні переговори між Україною та РФ щодо "Азовсталі"

Що цікаво, участь у переговорах брав нардеп, який після Майдану 2014 року вивозив бійців "Беркута" з бази в Києві. Він показав лист-подяку від Буданова.

Коли президент Росії Володимир Путін наказав у квітні 2022 року заблокувати утримуваний українськими військами комбінат "Азовсталь", невелика група з представників України та РФ розпочала таємні переговори про припинення облоги.

Про це йдеться у статті CNN.

За інформацією видання, до переговірної групи увійшли депутат Верховної Ради та два російські генерали-високопосадовці. Йдеться про нардепа від округу в Донецькій області Олександра Ковальова. Він сказав журналістам, що був посередником на ранніх стадіях перемовин.

Зауважимо, за даними медіа, Ковальов після Майдану 2014 року вивозив бійців "Беркута" з бази в Києві. За словами політика, він допоміг втекти "беркутівцям", аби "запобігти подальшому кровопролиттю".

Ковальов розповів, що коли 2022 року ворожий штурм Маріуполя та "Азовсталі" затягнувся, а цивільні та сотні поранених залишилися без допомоги, він почав думати, що "хтось має спробувати зупинити це божевілля".

"До мене було 11 невдалих місій, і ніхто не вірив, що туди взагалі можна потрапити", – стверджує нардеп.

За словами політика, він розповів про свої плани очільнику ГУР Міноборони України Кирилу Буданову. Той сумнівався в шансах, однак схвалив пропозицію Ковальова. Тоді нардеп скористався контактом з ФСБ у Москві: зв’язався з ексагентом СБУ, зрадником Валентином Крижановським, який 2014 року перейшов на бік Росії.

У статті йдеться, що 25 квітня 2022 року Ковальов вперше вирушив на захоплені ворогом території. Аби легше перетнути блокпости та зв’язатися з командирами "Азову", він отримав від Буданова таємні паролі та зашифровані пристрої зв’язку.

Політик розповів, що тоді Маріуполь був фактично стертий з лиця землі. Аби ж дістатися до "Азовсталі", необхідно було домовитися про припинення вогню.

Видання опублікувало фото від 27 квітня, на якому посеред дороги за невеликим столом сиділи Ковальов із Крижанівським та генерал-лейтенантом 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ Андрієм Сичовим на прізвисько "Дон". Саме Сичов керував штурмом Маріуполя. За словами Ковальова, він просидів із Сичовим весь день.

Фото: CNN

За словами народного депутата, у розмові з російською стороною він наполягав на порятунку перш за все дітей, жінок і поранених. Політик каже, що допоміг переконати противника.

Ковальов повідомив, що повернувся за стіл переговорів до Маріуполя 9 травня. Тоді з обох сторін перемовини пришвидшились. Як стверджує політик, Буданов до цього часу наполягав, аби на зустрічах були присутні його представники і відправив свого першого заступника Дмитра Усова.

Видання вказує, що тоді "росіяни вирішили, що їм теж потрібно посилити свою гру". Так за столом переговорів з’явилися два генерали-високопосадовці з військової розвідки РФ – другий за рангом командир ГРУ генерал-лейтенант Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін.

На Алексєєва 2016 року були накладені санкції США за масштабну кіберактивність, спрямовану на втручання упрезидентські вибори. Через три роки роки Алексєєв потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії за отруєння "Новачком" Скрипалів у Солсбері. Про Зоріна відомо, що він був посланцем президента РФ у Сирії, де активно брав участь у переговорах між режимом Башара Асада та опозицією і повстанськими угрупованнями.

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"Їхня участь проливає світло на важливість, яку Путін надає вирішенню тупикової ситуації довкола "Азовсталі" та захопленню Маріуполя, щоб забезпечити довгоочікуваний сухопутний міст між Кримом і Росією […] Протягом багатьох років Україна була частиною портфеля ФСБ; передавання контролю над війною ГРУ ознаменувала сейсмічний зсув у поглядах Путіна на цю службу", – йдеться в матеріалі видання.

Ковальов також розповів, що Алексєєв регулярно робив перерви під час перемовин 9 травня, аби зателефонувати до Москви. На думку нардепа, російський генерал мав "прямий супутниковий зв’язок" з Міноборони. Водночас журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв вважає, що Алєксєєв міг доповідати секретарю Радбрезу Миколі Патрушеву.

Третій візит Ковальова до Маріуполя відбувся 16 травня. Він записав відео, де зафіксовано, як делегацію з РФ зустрічає група зі щонайменше шести українських бійців, серед яких командир "Азову" Денис Прокопенко.

"Це ті моменти, за які ми хвилювалися. Момент довіри. Коли ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися один одному в очі, російська сторона пообіцяла, що буде цивілізований вихід для наших солдатів", – розповів Ковальов.

За його словами, після початку "серйозних переговорів" були такі умови: припинення вогню з обох сторін, здавання "Азовсталі" та "цивілізовані умови для наших військовополонених і обміну". Політик сказав, що росіяни виконали ці умови і того ж дня розпочався вихід українських захисників з "Азовсталі".

Ковальов також розповів, що більшу частину переговорів щодо "Азовсталі" делегував ГУР Міноборони України. Разом з тим нардеп показав журналістам лист із подякою від Буданова.

Водночас у ГУР відмовилися коментувати участь у переговорах Ковальова, однак підтвердили участь Усова.

Нагадаємо, навесні 2022 року з розбомбленого та оточеного заводу "Азовсталь" у Маріуполі вдалося евакуювати цивільних. А згодом у травні до медзакладу в Новоазовську ("ДНР") було евакуйовано тяжкопоранених українських бійців. Ще частина з них через гуманітарний коридор були доправлені до Оленівки ("ДНР"). Для подальшого повернення їх додому була проведена процедура обміну.

Так, 21 вересня відбувся обмін полоненими на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ. 200 українських героїв обміняли на кума президента РФ Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" – на 55 окупантів. За умовами обміну, командири "Азовсталі" повинні до кінця війни перебувати в Туреччині.

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