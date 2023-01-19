Нардеп назвав ключовий напрямок на фронті для ЗСУ та росіян: "Фактично Крим стане островом"

Костенко не думає, що ворог до 1 березня планує захопити весь Донбас.

Запорізький напрямок на сьогодні є ключовим як для українських, так і для російських військ, тож окупанти накопичують там сили.

Про це нардеп, полковник СБУ Роман Костенко заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Якщо ми підемо у наступ і розріжемо війська противника у напрямку Мелітополь-Бердянськ, то фактично Крим стане островом, який отримує постачання лише через Керченський міст, по якому ми зможемо бити", – поділився своїми оцінками Костенко.

Він також сумнівається, що російські загарбники планують захопити Донецьку та Луганську області до 1 березня,адже цьому не сприяє погода та наявність зброї.

"За наявності тих сил і засобів, які сконцентровано на сході з обох боків, це малоймовірно. Враховуючи погодні умови, наявність озброєнь. Це більше інформаційна операція, щоб скувати наші сили, змусити нас маневрувати", – пояснив депутат.

Він нагадав, що ворогу вже багато місяців не вдається захопити Бахмут і Соледар, тож захоплення Донеччини зараз має малореалістичний вигляд.

Нагадаємо, на думку ж військового експерта Владислава Селезньова, російські війська можуть спрямувати свої сили на повне захоплення Запорізької області вже після захоплення всього Донбасу.

Водночас Запорізька область є найімовірнішим напрямком наступу української армії, вважає військовий експерт Павло Нарожний. Він прогнозує наступ ЗСУ із Запорізької області на Мелітополь, а далі – на Бердянськ, який може стати базою для подальших атак на окупантів у Крим.

Таємниці підземелля Донбасу: чому росіянам так потрібні Бахмут і Соледар

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.