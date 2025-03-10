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Нардеп пояснив, чому Росія гатить по газовій інфраструктурі

Нардеп пояснив, чому Росія гатить по газовій інфраструктурі

Нардеп про удари по газовій інфраструктурі / Фото: Associated Press

Ворог добре підготувався і завдає точних ударів по газовій інфраструктурі.

Російські загарбники завдають ракетних ударів по українській газовій інфраструктурі оскільки у Москві знають, що Україні бракує власних запасів газу.

Про це розповів народний депутат України Олексій Кучеренко.

Він заявив, що ворог добре підготувався і завдає точних ударів по газовій інфраструктурі.

"Калібрами гатять вже по видобутку газовому, тобто по ключових об'єктах видобутку. Росіяни розуміють, що саме газова сфера у нас буде дуже проблемною. І зараз вона проблемна, і буде на наступний рік, два, три і так далі і тому подібне. У нас дефіцит власного газу. Нам не вистачає власного газу, вони прибивають наш видобуток, вони луплять по сховищах так само", - заявив нардеп.

Кучеренко зазначив, що, можливо, таким чином Росія хоче домогтися від України відновлення газопостачання до Угорщини та Словаччини.

"Але дійсно газотранспортна інфраструктура є об'єкт номер один на сьогодні. А ми, на жаль, будемо залежати від імпорту. Ціна на газ буде дуже великою. Нам треба буде шукати десь гроші на закупівлю цього газу", - сказав він. 

Нардеп додав, що Україні доведеться багато грошей витрачати на закупівлю енергоносіїв, якщо ситуація не зміниться.

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Україні балістикою, крилатою ракетою і "Шахедами".

Ми раніше інформували, що експерт пояснив, чому ППО не збила велику кількість ракет під час останньої атаки.

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