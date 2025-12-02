Нардеп Веніславський назвав, скільки людей Україна мобілізують щомісяця

Мобілізація / © ТСН

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський озвучив поточні темпи мобілізації в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю Telegraf.

Коментуючи питання про те, чи відповідають дійсності раніше озвучені підрахунки про мобілізацію 30 тисяч осіб на місяць, Федір Веніславський підтвердив цю цифру.

"Плюс-мінус цифра стабільна протягом останніх півтора років: приблизно 30 тисяч громадян України ми щомісяця мобілізуємо. Тут немає різких коливань," — заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше представник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Україна має готувати все населення, включаючи жінок і чоловіків, до національного спротиву.