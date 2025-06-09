Нардеп заявив про мільйонну армію, з якої воює 20%: у Третій штурмовій відповіли

Максим Жорін

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Сили оборони налічують близько одного мільйона осіб, однак лише близько 20% з них беруть безпосередню участь у бойових діях на фронті.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю Radio NV.

«Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 — це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять», — зазначив Федієнко.

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Нардеп стверджує, що є військовослужбовці, які воюють уже три-чотири роки безпосередньо в зоні ведення активних бойових дій, а є ті, хто «живе на якихось полігонах, у тилу тощо». На його думку, існує певна військова нерівність, яку треба виправляти.

«Бо в нас виходить так: армія величезна, ми постійно її наповнюємо, але при цьому в нас є той ресурс військових, який живе десь в тилу. І ми платимо їм грошове забезпечення», — підсумував Федієнко.

Реакція Жоріна

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін різко відреагував на таку заяву.

«Трохи дратує, коли депутати, чиновники починають розповідати про кількість тих, хто воює в українській армії», — зазначив Жорін.

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Він стверджує, що піхотинці, штурмовики та інші представники підрозділів, що безпосередньо знаходяться на лінії бойового зіткнення — це не вся армія. Військо не може функціонувати без забезпечення й тилових підрозділів.

«Яким чином взагалі зʼявляються ці гучні відсотки? Хто і як це вирахував, за якими критеріями? Кого порахували у „воюючих“, а кого ні?», — обурюється військовий.

Жорін радить всім експертам, які люблять обговорювати питання, хто воює в армії, а хто ні — спочатку вступити до лав ЗСУ (на будь-яку посаду, хай і тилову), розібратись в армійській системі, а потім вже робити гучні заяви.

Раніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, у чому проблема мобілізації.

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