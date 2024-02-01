Нардепи пропонують саджати до в'язниці втікачів за кордон: що відомо про скандальний проєкт

Ініціаторами проєкту є народні депутати із фракції "Слуга народу", одним із яких підозрювався в отриманні хабаря.

У Верховній Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час мобілізації. Зокрема, вони хочуть карати ухилянтів, які нелегально втекли за кордон, позбавленням волі від 3 до 5 років.

Відповідний проєкт №10453 зареєстрований на сайті парламенту від 31 січня.

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Як зазначається у пояснювальній записці, при повторній спробі або за злочин, здійснений групою осіб, передбачається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. А якщо дії поєднані з насильством або із застосуванням зброї, то - на строк від 8 до 12 років.

"Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, у випадку/якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України", - йдеться у тексті документу.

Додамо, що ініціаторами проєкту є народні депутати із фракції "Слуга народу". Цікаво, що одним із них є Сергій Кузьміних, який підозрювався в отриманні 558 тисяч гривень хабаря.

У четвер, 1 лютого, проєкт законк направлено на розгляд Комітету.

Нагадаємо, в оновленому варіанті проєкту про мобілізацію пропонується накладати арешт на активи ухилянтів.

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