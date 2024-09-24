Нардепка: РФ планує створити плацдарми поблизу 5 обласних центрів та нищити їх – які міста під прицілом

За її словами, йдеться про Запоріжжя і Дніпро, Харків і Херсон, а також Суми.

Протягом осені росіяни планують створити плацдарми поблизу п'яти обласних центрів та нищити їх.

Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла у своєму Facebook.

За її словами, йдеться про Запоріжжя і Дніпро, Харків і Херсон, а також Суми, які стали плацдармом для наших активних дій на Курщині.

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"Прошу військових за таких обставин приділити увагу максимальній горизонтальній координації, максимальному спротиву агресору, а цивільних – реалістичному сприйняттю ситуації, небайдужості та підтримці бойових підрозділів. Ми не можемо віддати ні нашу землю, ні наш розум. Незалежно від того, що відбувається на найвищих рівнях, українці вже не раз довели, що сильніші за будь-які обставини", – пише нардепка.

Раніше Безугла заявила про погану підготовку мобілізованих у навчальних центрах.

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