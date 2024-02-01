Нардепка зробила тривожну заяву про демобілізацію: "Законодавчий обман та маніпуляція"

В оновленій версії законопроєкту про мобілізацію "чіткого, дієвого та реалістичного механізму демобілізації немає".

Про це в етері Громадського радіо повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

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"Є термін 36 місяців, який не зрозуміло, яким чином рахується. Вказано лише, що безперервної військової служби під час воєнного стану. Це, з моєї точки зору, дуже завеликий термін для тих, хто знаходиться на нулі чи в зоні бойових дій, і абсолютно інший термін для людей, які увесь час знаходились не в зоні бойових дій", - сказала вона.

Нардепка підкреслила, що потрібно закласти чіткий механізм обраховування. Втім, навіть ці 36 місяців впираються далі у рішення ставки верховного головнокомандувача, де не встановлено терміни, протягом якого ставка має ухвалити це рішення.

Вона вважає, що "це законодавча маніпуляція від авторів, які поставили 36 місяців, щоб мати 12 місяців на розробку алгоритму з демобілізації, але зараз підвісили її на гачок умовного рішення від ставки верховного головнокомандувача".

На її думку, в такому варіанті, як норми прописані в проєкті - це "фактично нереалістичний механізм для реалізації демобілізації".

"Законодавчий обман та маніпуляція для тих, хто очікує демобілізацію. в тому числі на рідних, які вимагають від влади встановити терміни та механізми для демобілізації", - каже нардепка.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловився про демобілізацію військових ЗСУ.

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