Наречена "Да Вінчі" віддала Зеленському особистий бойовий шеврон полеглого воїна (фото)

Кохана загиблого героя також отримала нагороду з рук президента.

Наречена загиблого Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" – Аліна Михайлова віддала президенту України Володимиру Зеленському особистий бойовий шеврон полеглого бійця.

Про це повідомили в окремому механізованому батальйоні "Вовки Да Вінчі", яким командував Коцюбайло.

Михайлова, яка є керівницею медичної служби "УЛЬФ", водночас отримала від президента орден Богдана Хмельницького III ступеня з нагоди Дня українського добровольця.

"Приймаючи від Президента орден Богдана Хмельницького III ступеня, керівник нашої медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова віддала Президенту України особистий бойовий шеврон нашого командира Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла", – йдеться в повідомленні батальйону.

Нагадаємо, Зеленський 7 березня повідомив про загибель "Да Вінчі" у бою під Бахмутом.

Боєць як доброволець пішов воювати за Україну ще 2014 року у віці 18 років. Того ж року Коцюбайло зазнав важкого поранення, однак повернувся на фронт. У грудні 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний звання героя України із врученням ордену "Золота зірка".

З загиблим бійцем попрощалися у Києві 10 березня. Пд час церемонії прощання Зеленський передав матері Коцюбайла його "Хрест бойових заслуг".

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