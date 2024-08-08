"Нарешті дорослішаємо": азовець Кротевич оцінив події в Курській області

На думку Кротевича, нам вдалося задіяти важливі принципи війни – несподіванку, масованість, єдність командування, наступ, ініціативу, логістику.

ЗСУ важливо своєчасно користуватись обстановкою, яка склалася у Курській області РФ.

Про це заявив начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов", захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр").

"Другий день. Спостерігаємо, стримано. ДШВ молодці, СБУ молодці, хто планував – молодці. Задіяли принципи війни – несподіванка, масованість, єдність командування, наступ, ініціатива, логістика. Головне – не радіти раніше часу, але всебічно підтримувати", – зазначив Кротевич.

На його думку, в плануванні та виконанні бойових операцій важливо підтримувати та розвивати ініціативу. Силам оборони варто своєчасно користуватись обстановкою що склалась.

"Мету операції не знаю, але так і повинно бути, нарешті дорослішаємо. Якщо закріпитись – попереду важка робота, якщо рейд – не менш складно вивести без великих втрат. Але всі інші напрямки де можемо розвалювати противника, треба це робити. Бойовий дух ворога на дні. Дякую тому, хто планував і затверджував за рішучість і сміливість. Як би не було далі", – підсумував "азовець".

Зауважимо, що українська сторона вже другу добу майже так і не коментує інформацію про прорив у Курській області.

Нагадаємо, що 6 серпня російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ.

Вчора вранці російські "військкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони скиглять про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут та Авдіївку.

Увечері 7 серпня у Курській області було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

Сьогодні 8 серпня, експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке заявив, що ЗСУ підійшли до міста Суджа.

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