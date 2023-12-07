Наришкін пригрозив, що США влаштують собі в Україні “другий В’єтнам”: подробиці гучної заяви

Голова зовнішньої розвідки президента Росії Сергій Наришкін заявив у четвер, 7 грудня, Сполученим Штатам, що підтримка України з боку Заходу перетворить конфлікт на “другий В'єтнам”, який переслідуватиме Вашингтон протягом багатьох років.

Про це пише Reuters.

Путін ввів війська в Україну на початку минулого року, спровокувавши війну, яка забрала сотні тисяч життів і призвела до найбільшого за останні шість десятиліть протистояння між Росією і Заходом.

Захід надав Україні понад 246 мільярдів доларів допомоги та зброї, але український контрнаступ провалився, і Росія продовжує контролювати трохи менше п'ятої частини української території.

“Україна перетвориться на “чорну діру”, яка поглинатиме все більше ресурсів і людей”, — заявив Сергій Наришкін, голова Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР), в статті у внутрішньому журналі СЗР “Оперативник розвідки”.

“Зрештою, США ризикують створити для себе “другий В'єтнам”, і кожній новій американській адміністрації доведеться намагатися впоратися з цим”, — написав він.

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Президент США Джо Байден попереджав, що пряма конфронтація між НАТО і Росією може спровокувати Третю світову війну, і неодноразово виключав можливість відправки американських солдатів в Україну.

Війна у В'єтнамі була фактично конфліктом “Холодної війни” між Сходом і Заходом, в якому Сполучені Штати воювали на боці сил Південного В'єтнаму проти Півночі, підтримуваної комуністичними державами Китаю і Радянським Союзом.

Війна, в якій загинуло кілька мільйонів людей, закінчилася в 1975 році перемогою Північного В'єтнаму і ганебною поразкою Сполучених Штатів, які втратили понад 58 000 своїх бійців і розпалили потужний антивоєнний рух у себе вдома.

У середу, 6 грудня, Байден звернувся до республіканців з проханням надати Україні нову порцію військової допомоги.

“Якщо Путін захопить Україну, він на цьому не зупиниться”, — сказав Байден, передбачивши, що Путін піде далі і нападе на союзника по НАТО.

Тоді, додав Байден, “ми матимемо те, чого ми не прагнемо і чого ми не маємо сьогодні: американські війська воюватимуть з російськими військами”.

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