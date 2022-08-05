"Наркоман, офіцер і "потомок казаков": бійці "Азову" взяли в полон півдесятка окупантів

Військові підрозділу ССО "Азов" взяли в полон п'ять окупантів. Серед них є російський офіцер, а також мобілізований з так званої "ДНР".

"Азовці" наголошують, що полонені живі й здорові, адже вони потрібні для обміну українських захисників.

Про це повідомив перший командир "Азову" Андрій Білецький в Telegram.

"Нова п’ятірка полонених від ССО "Азов". Серед них: наркоман, офіцер, осетин, "потомок казаков" з Кубані та мобілізований "денер", - повідомив Білецький.

Він наголосив, що полонені російські окупанті живі й здорові.

"Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін", - написав Білецький.

Перший командир підрозділу підкреслив, що кодекс честі солдата, якому вірні всі "азовці", передбачає гідне ставленя до полонених.

"Це кодекс честі солдата, обов’язковий для азовця, з якою б мраззю ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці. Тому що ми – "Азов", тому що ми – воїни, а не зграя собак, як наш ворог", - написав Білецький і додав: "Ну і крім цього, це фонд для обміну наших побратимів".

Нагадаємо, Верховний суд Росії задовольнив позов генеральної прокуратури РФ про визнання українського полку "Азов" "терористичною організацією" та заборону її діяльності в РФ.

Ухвалюючи рішення про визнання "Азова" нібито терористичною організацією, Верховний суд Росії не зрозумів, що йдеться про структурний підрозділ Національної гвардії.

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