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"Наркомани, що скажеш": Буданов прокоментував чутки РФ про свою "смерть" – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
1 хв
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"Наркомани, що скажеш": Буданов прокоментував чутки РФ про свою "смерть" – відео

Кирило Буданов прокоментував чутки РФ про свою"смерть". Скриншот з відео / РБК-Україна.

Кирило Буданов відповів на чутки про нібито його "смерть", які поширює Росія.

Очільник ГУР Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналістів, як він пережив свою "загибель", відповів – "нормально".

Про це він сказав у коментарі "Суспільному".    

"Ну де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка – є такий вислів. А тут ще й наркомани, то що скажеш", – прокоментував голова ГУР чутки РФ про свою "смерть".

Буданов процитував рядок із пісні "Алкоголізм" гурту "ТІК", де співається: "Немає логіки в діяннях алкоголіка, / горілка і пиво тихо роблять своє диво".

Нагадаємо, Росія двічі намагалася атакувати ракетами будівлю ГУР, щоб вбити керівника розвідки Кирила Буданова.

"Немає логіки": Буданов відповів на чутки РФ про нібито його "смерть"

"Немає логіки": Буданов відповів на чутки РФ про нібито його "смерть"

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Дата публікації
Перегляди
187
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