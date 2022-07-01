"Народ вже все – бунтує": окупант зізнався матері, що вояки масово відмовляються виконувати накази та пишуть рапорти

"Народ вже все – бунтує": окупант зізнався матері, що вояки масово відмовляються виконувати накази та пишуть рапорти

Російські військові все частіше масово відмовляються виконувати накази свого керівництва і пишуть рапорти про звільнення з армії.

Путінський вояка у перехопленій розмові зізнається, що у його підрозділі "народ вже все – бунтує і відмовляється виконувати накази".

Розмову окупанта та його матері, яку вдалося перехопити українським спецслужбам, опублікувало Головне управління розвідки Міністертсва оборони України.

Син розповідає матері про те, що нещодавно написав рапорт на звільнення з армії. Також рапорти написали інші військовослужбовці його підрозділу та віддали старшому офіцеру.

"Там одному полкану (полковнику). Стопка у нього здорова набралась. Тільки можу сказати – це точно. Всі практично написали відмову. Вчора сказали, що в штаб армії віддадуть, а там видно буде", - каже він.

У відповідь матір розповідає про новини, які прочитала в одному з телеграм-каналів про те, що 800 військових Росії відмовились брати участь в бойових діях у зв’язку з низькою морально-психологічною. Також матір розповідає, що залишала звернення на сайті міністерства оборони. Втім, якщо не прийде відповідь, звернеться у військову прокуратуру. Каже, що збирається шукати юриста.

Та окупант просить свою матір не наймати юриста, бо "зараз все вирішимо. Народ вже все – бунтує. Відмовляється виконувати накази".

Раніше СБУ опублікувала відео допиту російського полоненого окупанта, який зізнався, що обстрілював з мінометів мирних жителів Маріуполя, але ніби "не знав, куди стріляє".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.