"Народився в сорочці. Наскрізне": кореспондент ТСН після поранення розповів про свій стан

Знімальна група ТСН потрапила під обстріл.

Російські окупанти поранили кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка. Наша знімальна група потрапила під обстріл, коли виконувала редакційне завдання на Чернігівщині.

Там Андрій Цаплієнко готував матеріал про проведення гуманітарного коридору до Чернігова. Рашисти спершу запустили безпілотник, а через 15 хвилин обстріляли колону з цивільними, де також перебували іноземні журналісти та знімальна група ТСН, зі "Смерчів", артилерії 122-міліметрового калібру, міномета та танка. Обстріл тривав щонайменше півтори години.

В Андрія - осколкове поранення. Коли нашій знімальній групі вдалося дістатися до безпечного місця, йому надали першу медичну допомогу. Лікарі кажуть, що Андрію пощастило і зараз його життю ніщо не загрожує. Сам він сподівається якомога швидше одужати і повернутися до роботи.

Андрій Цаплієнко - військовий кореспондент. Працював у гарячих точках по всьому світу. І від саамого початку повномасштабного вторгнення Росії висвітлював усе, що відбувається в Україні.

«Ну шо, іду сам. Лікарі, які займалися мною під час першої допомоги сказали, що я просто народився в сорочці, і я реально народився в сорочці, бо якби трохи нижче, чи трохи вище, пройшов цей осколок, я не знаю, напевно, я б тут не сидів, не стояв і не говорив. Ну, а так, усе нормально. Наскрізне, як то кажуть», - каже Андрій.

Російські окупанти поранили кореспондента ТСН Андрія Цаплієнка

За час повномасштабного нападу Росії за офіційними даними лише у Києві та області вже загинуло п'ятеро журналістів та операторів. Позавчора вбили журналістку російського опозиційного видання THE INSIDER Оксану Бауліну.

Ще раніше під обстріли в Ірпені потрапила знімальна група з Америки - журналіст Бренд Рено загинув, а його оператор Хуан Арредондо дістав осколкові поранення. Поранено на Київщині і кореспондента української служби «Радіо Свобода» Маркіяна Кушніра. А автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке розстріляли російські військові на Миколаївщині.

За час нападу Росії лише у Києві та області вже загинуло п'ятеро журналістів та операторів

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