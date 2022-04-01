Народні депутати в першому читанні ухвалили закон про заборону проросійських партій в Украні

Народні депутати в першому читанні ухвалили закон про заборону проросійських партій в Украні

До раніше зареєстрованого законопроєкту додали нові норми.

Народні депутати Верховної Ради 1 квітня ухвалили в першому читанні законопроект 7172-1, який передбачає порядок заборони проросійських партій.

Про це повідомляє представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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Вона зауважила, що до раніше зареєстрованого законопроєкту додали нові норми до Регламенту Верховної Ради. Зокрема, йдеться, що:

Народний депутат, який не увійшов до складу депутатської фракції (у тому числі після оголошення депутатської фракції розпущеною), якого виключено чи який вийшов із складу депутатської фракції, є позафракційним.

який не увійшов до складу депутатської фракції (у тому числі після оголошення депутатської фракції розпущеною), якого виключено чи який вийшов із складу депутатської фракції, У разі заборони судом політичної партії, яка сформувала у Верховній Раді депутатську фракцію, така депутатська фракція після набрання судовим рішенням про заборону політичної партії законної сили оголошується Головою Верховної Ради України розпущеною.

"Очікуємо на подання поправок та готуємо законопроєкт до ухвалення в цілому", - написала вона.

Нагадаємо, 28 березня ВР отримала закон проєкту №7172-1, який передбачає заборону проросійських партій в Україні.

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