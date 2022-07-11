Народні умільці змайстрували автолазню на колесах і возять її бійцям на позиції

Ідея змайструвати автолазню на колесах Андрію, Олексію і Саші прийшла, коли дізнались, що у лісах за селом військові облаштували позиції, де окрім оборонних укріплень нічого не має.

Чоловіки переобладнали старенький евакуатор на мобільну лазню. Автівка має кілька душових кабінок, щодня допомагає військовим легше пережити спеку, йдеться в ТСН.

«В нас гаряча, холодна вода, все як вдома. Хлопці набирають воду, щоб попрати. Насос перекачує в нас воду з бака, подає на наш типу бойлер», - показують свою розробку майстри.

Буржуйка замість бойлера, насос і кран для набору води – так троє односельців перетворили евакуатор у баню на колесах.

«Маленька топочка тут зверху вода підігріваємо і пішла далі по кабінках гаряча. Ми її гріємо до 40 градусів, не більше», - розказує Андрій.

Поки Андрій в гаражі кріпив бочку до автовоза, а Олександр проводив труби в душові кабінки, Олексій прикривав хлопців на роботі. Чоловіки разом працюють в компанії, яка проводить Інтернет. «Я віддувався за двох був в офісі відповідав на дзвінки і допомагав Андрію шукати матеріали», - розповідає Олексій.

Евакуатор Андрій придбав для власних потреб за кілька днів до масованого наступу росіян. Аби перетворити евакуатор на військову лазню з чотирма окремими кабінками знадобилося два тижні. Останній штрих - маскувальна розмальовка від умільців, що фарбують військові автівки. Натомість червоно-білу обмежувальну стрічку на капоті, як нагадування, що донедавна це був автовоз, лишили.

Ідея змайструвати автолазню на колесах Андрію, Олексію і Саші прийшла, коли дізнались, що у лісах за селом військові облаштували позиції. Окрім оборонних укріплень там нічого не має, а тому помитись бійці не мають змоги. Односельцям ця проблема відома з часів окупації рашистами Київщини, коли води в селі не було більше місяця.

«В окупацію недооцінювали банальні побутові речі, як просто помиться. Коли вже наші воїни деокупували цю територію, дуже хотілося чимось допомогти нашим воїнам. Деякі не бачили по два-три тижні душу, банально душу», - каже Андрій.

Також читайте Пенсіонер із Бучі самотужки перетворив ворожу колону на купи спаленого мотлоху російською ж зброєю

Взявши смаколики, чоловіки вирушають до місця призначення. «Дівчата напекли млинців, сирнички, там згущенка, там в нас супчик. Поки гаряченьке треба їхати», - кажуть вони.

Щодня після роботи ці троє чоловіків їдуть до оборонців на позиції, аби після спекотного дня в окопах бійці мали змогу приймати душ. Першим ділом по приїзду гріють воду. Військові по рації передають – лазня на колесах на місці.

Вперше до військового бані прямує боєць на позивний «Гіві». У свої 23 роки Костя вже двічі бував на ротаціях на фронті. Повномасштабний наступ росіян застав на Донецькому напрямку, нині боронить рубежі Київщини. «Вода шикарна, чудово, зручно, багато місця, є де розвернутись», - каже він.

Бійці, коли до них вперше приїхала автолазня одразу встановили рекорд – за три години душ прийняли 60 оборонців. Власники автобані і досі дивуються, як на всіх вистачило води. Окрім душу баня на колесах стала і мобільним барбершопом.«Привезли жінку-перукарку і вона тоді майже всіх нас перестригла. Хлопці молодці велика їм подяка», - каже боєць «Кремінь».

Власники автолазні запевняють, що їздитимуть до бійців, допоки в цьому буде потреба. Тим часом військовим така банальна, але відчутна підтримка з тилу тільки додає сил боронити рубежі від російської орди.

Читайте також:

Росіяни на Радбезі ООН можуть показати фріків, які брехатимуть про неонацистів в Україні: як готуються протистояти

Заробітчани, які повернулися захищати Україну, воюють на Донбасі іранськими "трембітами"

З-під завалів будинку у Часовому Ярі дістали тіла ще трьох людей