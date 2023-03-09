"Народний супутник" допоміг знищити тисячі одиниць військової техніки РФ — ГУР

Ресурс супутника дозволив виявити 7321 об’єкт ворожої техніки, більша чатсина якої була знищена.

"Народний супутник", придбаний за пожертви українців, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що воєнна розвідка України почала використовувати "народний супутник" від 24 вересня 2022 року. Відтоді військові щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

"За 5 місяців використання “ICEYE” співробітники ГУР провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів держави-агресора на окупованих та інших територіях, що становили інтерес ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж цього часу ресурс супутника дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування армії РФ, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК “Іскандер”;

36 ЗРК “С300”;

12 ЗРК “Панцир С1”;

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Значна частина з цього переліку була знищена.