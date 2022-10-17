"Народу пригнали багато, але толку немає": окупант скаржиться дружині на безглуздість мобілізації (перехоплення)

Окупант скаржиться, що біля Давидового Броду на Херсонщині, де він перебуває разом з іншими загарбниками, немає жодних умов.

Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову окупанта з рідними, в якій загарбник скаржиться на відсутність забезпечення і визнає, що мобілізація не допомогла їхньому становищу.

Аудіозапис розмови опублікувало Головне управління розвідки.

Чоловік скаржиться, що біля Давидового Броду на Херсонщині, де він перебуває разом з іншими загарбниками, немає жодних умов. В окупантів - відсутній зв'язок, вони навіть не мають змоги помитися.

Крім того, в розмові з дружиною вони обговорюють путінську мобілізацію і визнають, що на війну кремлівське командування відправляє ненавчене "гарматне м'ясо".

Окупант: "Нічого тут немає, ні води, ні зв'язку. Три дні уже не вмивався".

Дружина окупанта: "Мобілізація, пацанів забрали. Вони там, с*ка, уже з сердечними приступами помирають. Що, б**дь, відбувається".

Окупант: "Забирають, народу поприганяли багато, але толку немає".

Дружина окупанта: "Багато ненавчених, "гарматне м'ясо". Я не знаю, як назвати те, що відбувається".

Нагадаємо, що це вже далеко не вперше окупанти в перехоплених розмовах скаржаться на свій плачевний стан. Раніше окупант, який потрапив у "котел" ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною.

Інший порівняв ситуацію в російській армії зі сталінськими методами - "як за Сталіна – ні кроку назад". Ще один поскаржився, що у ЗСУ "все є", а у окупантів – "ні х*я".

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