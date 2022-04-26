"Народжують дешеві "побєди": російські окупанти поширюють фейк про знищення офіцерів ЗСУ

Російські засоби масової пропаганди 26 квітня тиражують в Інтернеті новину про нібито знищення декількох військових Збройних сил України під час бою. Проте повідомлення ворога про знищення офіцерів ЗСУ – черговий фейк.

Як докази окупанти наводять фото документів українських військових.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Це нісенітниця. У якості доказів вони приводять фото документів наших захисників. Та от, наприклад, командир 111-ї окремої бригади Територіальної оборони Луганської області Вячеслав Суханов напевно знає, що російські солдати розмістилися в його квартирі в окупованій частині Рубіжного. Тому і мають доступ до нагород офіцера. Та ще вручених йому, коли той був підполковником", – йдеться у повідомленні голови Луганської області.

"Росіяни ніяк не можуть просунутися на фронті, не мають перемог, а докладати начальству щось потрібно. Тому і народжують подібні дешеві "побєди". Бо гроші отримати ні за що – Збройні сили України виявилися міцнішими за розраховані ворогом три доби", – додав Гайдай.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що у різних телеграм-каналах від імені спецслужби російські пропагандисти розповсюджують повідомлення про начебто евакуацію "громадян у Придністровській республіці". Приводом для цього начебто можуть стати артобстріли з боку України.

Мапа російсько-української війни станом на 26 квітня

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