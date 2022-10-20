"Нарощування російських військ може відбутися швидко": військовий експерт оцінив імовірність наступу з Білорусі

На Київ окупанти навряд чи підуть, а ось на Волинь - цілком можливо, аби перерізати на заході України шляхи постачання зброї Україні від західних партнерів.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що тієї кількості окупаційних військ, яку наразі Росія тримає на території Білорусі, недостатньо для організації наступу.

Про це він сказав у ефірі "1+1" у межах телемарафону "Єдині новини".

"Нагальної загрози наступу з Білорусі немає, щоб одразу оцінку таку надати. Знову ж таки, очевидно, що Росія зберігає такий варіант на столі він буде реалізований, коли у Росії будуть можливості. Банально зараз немає резервів, не вистачає особового складу і техніки. І хоча вони зараз почали перекидати за різними оцінками близько десяти тисяч російських військових з відповідною технікою вже перебуває на території Білорусі. Очевидно, що такої чисельності замало, щоб організувати наступ на будь-якому напрямку, а для того, щоб провести успішну операцію там треба не менше 50 тисяч військовослужбовців, які зможуть створити загрозу на кількох напрямках", – сказав він.

Самусь оцінив імовірність наступу на Київ.

"Якщо ми говоримо про Київ, я думаю, що власне Київ є найменш імовірною ціллю, оскільки росіяни мають розуміти, що тут і оборона буде найбільш потужна, тим більше, що військово-географічні умови не найкращі", – вважає експерт.

Він припустив, що окупанти спробують наступати на Чернігів або Волинь.

"Можливо буде спроба на Чернігівському напрямку, можливо буде спроба на Волинському напрямку. Все ж таки, вони постійно говорять, що треба перерізати маршрути поставок західної зброї, ресурсів для ЗСУ, тому логічним є удар якраз в західній частині, якщо говорити про Білорусь. Але знову ж таки треба зважати на те, що білоруська територія фактично зараз є окупованою. Всі дії, які там здійснюються, залежать від рішень Кремля. Тому нарощування російських військ може відбутися швидко, головне щоби українська розвідка постійно тримала під контролем переміщення з Росії до Білорусі. І коли буде ознака того, що йде підготовка наступальних угруповань, відразу була відповідна реакція", – підкреслив Самусь.

Що відомо про військову активність у Білорусі

Супутникові знімки зафіксували, що на білоруську авіабазу "Зябрівка" біля кордону з Україною за останні два місяці була перекинута додаткову військова техніка: вантажівки та ЗРК С-300, С-400.

Водночас до Білорусі прибувають російські війська у межах розгортання регіональної групи військ Союзної держави. У країні також проводиться прихована мобілізація, хоча влада й побоюється соціального вибуху внаслідок цього.

20 жовтня у Білорусі зафіксували переміщення ЗРК С-300 збройних сил країни. Окрім того, в останній тиждень відбувається ротація білоруських військ вздовж усього кордону з Україною.

Генштаб ЗСУ 20 жовтня повідомив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.