"Нарватися на удар від НАТО або США": Арестович оцінив ризик ядерного удару з Росії

"Нарватися на удар від НАТО або США": Арестович оцінив ризик ядерного удару з Росії

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що США та ЄС серйозно ставиться до погроз президента Росії Володимира Путіна щодо ядерної війни та обіцяють, що держава-агресорка отримає відповідь на такі дії.

Насправді Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США, вважає Арестович.

Про це радник керівника ОП розповів 24 каналу.

Він нагадав про неодноразові обіцянки США про те, що застосування Росією ядерної, хімічної чи біологічної зброї призведе до катастрофічних наслідків для РФ.

"Ймовірність застосування ядерної зброї знижується, бо Росія не хоче нарватися на удар від НАТО або США", – сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше американський експерт Джозеф Сірінчоне назвав п’ять варіантів, як Путін може використати ядерну зброю для удару по світу. Зокрема, він попередив, що російський диктатор спершу може запустити ядерну ракету в Чорному море як "демонстраційний постріл", а потім застосувати її по цілях в Україні.

Загальна мобілізація в Росії та ядерна загроза - це та інше ТСН обговорила з військовим експертом

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