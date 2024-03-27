"Нас атакувала Баба Яга": окупант пожалівся після удару українським дроном та показав наслідки – відео

Солдат окупаційної армії РФ пожалівся на нічну атаку українським безпілотником, який росіяни називають "Бабою Ягою". Він розповів про смерть двох солдатів та наслідки "прильоту" на позицію.

Відео поширили у Мережі.

За його словами, український дрон уночі залетів у бліндаж до окупантів.

"Сьогодні вночі нас атакувала Баба Яга. Загинули два мої бойові товариші... Вночі прилетіло в бліндаж", - розповів окупант.

Нагадаємо, ЗСУ на фронті використовують безпілотник "Армії дронів", який наводить жах на росіян. Окупанти прозвали його "Бабою Ягою". Цей важкий дрон наші пілоти застосовують переважно вночі, щоби бути менш помітними.

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