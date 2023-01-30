"Нас більше не принижуватимуть": міністр оборони Британії - про брехню Шойгу та Герасимова перед війною

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що напередодні повномасштабної війни Росії проти України він зустрічався з Шойгу та Герасимовим. Керівники окупаційної армії РФ брехали, що не планують повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє BBС News.

Бен Воллес пригадав свої розмови з російськими керівниками окупаційної армії - Шойгу та Герасимовим. Вони у розмовах намагались продемонструвати силу, говорили про "могутність Росії" та брехали, що війни не буде.

"Я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехати тобі", - згадує Воллес.

Голова Генштабу РФ Герасимов також заявив, що нібито "нас (Росію - ред.) більше ніколи не принижуватимуть". Бен Воллес зазначив, що вже тоді він переконався, що війна таки буде.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року російські окупанти почали повномасштабне вторгнення на територію України. Загарбники хотіли "за три дні" захопити Київ та встановити в Україні маріонетковий режим. Незгодних з цим терористи планували вбити.

Того ж дня російський диктатор Путін оголосив проведення так званої "спеціальної військової операції". Путін вимагав від ЗСУ скласти зброю та заявив, що з "українцями йому буде простіше домовитися", ніж із законною владою.

Станом на 30 січня 2023 року ліквідовано 126 650 окупантів, знищено 3210 танків, 293 літаки та 284 вертольоти.

Читайте також: