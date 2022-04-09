"Нас х**чат, як хочуть": у Росії родичі окупантів вираховують, яку компенсацію отримають за вбитих синів

Один із окупантів розповів матері, що в нього вбили всю роту.
У Росії родичі військових злочинців, котрі воюють в Україні, вже вираховують, яку компенсацію від уряду отримають.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За словами однієї з жінок, по російському ТБ обіцяють всім військовослужбовцям “ветеранку” та виплати за кожен бойовий день.
“По телевізору кажуть, що все чудово. Усі, хто повертаються – отримують “ветеранку”. За поранення виплачують три мільйони, оплачують похорон. Навіть не три, а п'ять”, - наголосила жінка.
У відповідь російський окупант каже їй, що в нього вбили всю роту. Одному відірвало руку, другому – ногу.
“Ми зробили бомбосховище, обсипали піском, поставили бочки. Незрозуміло, навіщо ми це робимо. І не вперед, і не назад. Що вони там гадають? Нас х**чат, як хочуть”, - додав військовий злочинець.
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