“Нас х**ня лишилася і відправляють п*дари на позиції”: окупант нарікає на втрати — перехоплення ГУР

Російський окупант розповів про значні втрати особового складу армії РФ під час війни та визнав ЗСУ набагато ефективнішою армією за російську.

Солдат окупаційної армії звинувачує військове керівництво у недолугості та радить своїм рідним не дивитися телевізор, з якого їм брешуть про успіхи та відсутність проблем.

Телефонну розмову окупанта, в якій він про це розповідає, перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, російський військовий говорить про велику кількість втрат.

“*бать, тут внатурі нас роз**бують взагалі, ще трошки і походу нас взагалі там всіх розчешуть, дох*я втрат, взагалі нас х**ня лишилася і відправляють п*дари на позиції. П**дець, прикинь, роз**бують, “двохсоті”, “двохсоті”, ніх** зробити, бачиш, тут не можуть, ніх** у нас не виходить. П*дараси, бл*дь, командування — дебіли”, - говорить він.

Також читайте В Росії на благодійному концерті збиратимуть кошти на мішки для трупів окупантів

Також окупант звертає увагу на перевагу ЗСУ у військовій техніці і говорить про недостатнє забезпечення російської армії.

“Взагалі п**дець роз**бують, танк приїде, як дасть п**ди, *бать взагалі, все летить нах** вдрузки. Це не друга армія світу, бл*дь, по ходу, х** знає, після “укропії” [України] уже третя. “Укропи” [українці] працюють п**дець жорстко. Внатурі у них все є, і не шкодують їм ніх**, а нашим г*ндони, ніх**, коротше, нема, що по телевізору — взагалі маячня *бана, краще взагалі його не вмикай нах**”, - резюмував окупант.

Читайте також: