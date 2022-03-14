"Нас кинули, як м'ясо": російський полонений розповів, що боїться повертатися до РФ

Військовий зазначив, що матиме проблеми на батьківщині.
Полонений російський єфрейтор Микола Польщиков заявив, що боїться повертатися додому після війни та потрапляння в полон в Україні, проте розуміє, що треба розповідати правду.
Про це військовополонений розповів на пресконференції 14 березня.
"Звісно, ми боїмося. Я зараз розумію, що треба говорити правду, щоб сюди більше не відправляли таких, як ми. Ми не розуміємо, що нам далі робити. Будуть проблеми вдома", – розповів Польщиков.
"Нас тут обдурили. Нас кинули, як м'ясо. Це провина головного командування РФ. Військові вірять у того, хто ними керує", – додав єфрейтор.
Читайте також:
- "Ми серйозно програємо, тут відбуваються страшні речі", - російський полонений розповів про війну в Україні
- "Думав, у полоні битимуть, а виявилось навпаки": полонений строковик з РФ розповів про участь у війні
- "Перепрошую в українського народу": полонений російський строковик розповів, як потрапив на війну