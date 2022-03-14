"Нас кинули, як м'ясо": російський полонений розповів, що боїться повертатися до РФ

"Нас кинули, як м'ясо": російський полонений розповів, що боїться повертатися до РФ

Військовий зазначив, що матиме проблеми на батьківщині.

Полонений російський єфрейтор Микола Польщиков заявив, що боїться повертатися додому після війни та потрапляння в полон в Україні, проте розуміє, що треба розповідати правду.

Про це військовополонений розповів на пресконференції 14 березня.

"Звісно, ми боїмося. Я зараз розумію, що треба говорити правду, щоб сюди більше не відправляли таких, як ми. Ми не розуміємо, що нам далі робити. Будуть проблеми вдома", – розповів Польщиков.

"Нас тут обдурили. Нас кинули, як м'ясо. Це провина головного командування РФ. Військові вірять у того, хто ними керує", – додав єфрейтор.

ТСН.ua