Нас лякають зброєю "аналоговнєт": експерт розповів, що не так з російською ППО

Після атак безпілотників на авіабазу в Енгельсі Саратовської області весь світ переконався, що Росію не захищає її ППО.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

Коментуючи вибухи в Енгельсі, експерт зазначив:

"Весь світ переконався, що система ППО Росії і протиракетної оборони - не більше, ніж Колос на глиняних ногах. Коли нас лякають зброєю "аналоговнєт", достатньо згадати випадок, коли система "Панцир-С1" замість збиття невідомого безпілотника влучила в житловий будинок у Бєлгороді. Тому я б взагалі дуже обережно на місці росіян вкидав у інформаційний простір подібні тези. До речі, враховуючи той факт, що під час останнього ракетного обстрілу одна ракета впала на території Волгоградської області".

Як зазначив Снєгирьов, постає питання - "чим будуть збивати".

"Це як в анекдоті. В російському генштабі вирішують питання, куди бити тактичною ядерною зброєю. Приходять до висновку, що Лондон і Вашингтон не можна - там їхні діти. Приймають рішення щодо нанесення тактичного ядерного удару по Воронежу", - додав він.

Вранці 5 грудня на аеродромах біля Рязані (Дягілєво) та в Саратовській області (Енгельс) пролунали вибухи. Стало відомо, що на авіабазі Енгельса були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, пошкодження отримав літак Ту-95.

У міноборони Росії визнали інцидент і повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки і загинули 4 російські окупанти. Удари нібито були завдані "реактивними радянськими безпілотниками".

У ніч проти 26 грудня потужний вибух пролунав на військовому аеродромі у місті Енгельс.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що після атак на російські авіабази "міфу про найміцнішу, нездоланну систему ППО Росії вже не існує".

Своєю чергою, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що українські безпілотники можуть долітати не лише до Енгельса.

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