"Нас може не бути": Лукашенко заявив, що "Росія не повинна самостійно боротися з НАТО"

"Нас може не бути": Лукашенко заявив, що "Росія не повинна самостійно боротися з НАТО"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни ОДКБ згуртуватись.

Він заявив, що нібито "Росія не повинна самостійно боротися з НАТО", а Захід нібито хоче "розчленувати Україну".

Про це повідомляють російські та білоруські пропагандистські ЗМІ.

На саміті з лідерами Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Вірменії Лукашенко закликав ці країни об'єднатись задля зміцнення політичних та військових стосунків.

"Без якнайшвидшого згуртування наших країн, без зміцнення політичних, економічних, військових зв'язків – нас завтра може не бути", - заявив самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко повторив заяви пропагандистів про те, що нібито "Росія самостійно бореться з НАТО" та заявив, що якби ОДКБ "виступили єдиним фронтом, то Білорусі та РФ вдалось б уникнути санкцій".

"Жодна країна не загрожує НАТО, при цьому Північноатлантичний альянс нарощує військову присутність у Східній Європі і проводить великомасштабні навчання", - заявив самопроголошений президент.

Лукашенко заявив, що нібито Захід хоче "розчленувати Україну" та "продовжити конфлікт".

"Найнебезпечніша сьогодні тенденція в Україні – спроби розчленування України. Вже створено тисячні підрозділи, щоб під виглядом миротворців увійти до України та захистити її", – сказав Лукашенко.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю та Слобожанщині.

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