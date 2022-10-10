"Нас намагаються стерти з лиця землі": Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на регіони України (відео)

Президент України Володимир Зеленский підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені. Глава держави закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних.

Про це він заявив у своєму зверненні у Telegram.

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Україна під обстрілами

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох містах України пролунали вибухи. Наразі відомо, що обстріляли росіяни Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль.

У Києві ракети уразили об‘єкти в Шевченківському та Солом‘янському районах міста. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва не просто перебувати в укриттях під час тривоги, а за можливості залишатися вдома.

У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

У Дніпропетровській області після масового ракетного удару РФ є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють екстрені служби.

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