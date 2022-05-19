"Нас не цікавить повернення війни через кілька років": у Зеленського назвали умову для припинення вогню

"Нас не цікавить повернення війни через кілька років": у Зеленського назвали умову для припинення вогню

Припинення вогню неможливе до повного виведення російських військ та звільнення окупованих українських територій.

Доки Росія повністю не виведе свої війська з українських територій, українською переговорною платформою є зброя, санкції та гроші.

Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Не пропонуйте нам припинення вогню — це неможливо без тотального виведення військ РФ. Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років. Поки РФ не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа — зброя, санкції та гроші", - повідомив Подоляк.

Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що президент і керівництво України, а також дипломати й наші міжнародні партнери вважають можливим так зване "примирення" з РФ лише після капітуляції Москви, виведення путінських військ і розмови про компенсації за завдані збитки.

Як повідомлялося, окупанти готують до примусового вивезення до РФ понад пів тисячі маріупольців, серед них - 55 дітей.

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