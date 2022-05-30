"Нас не хочуть чути": Лавров звинуватив Францію у "розпалюванні неонацизму" в Україні

"Нас не хочуть чути": Лавров звинуватив Францію у "розпалюванні неонацизму" в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Францію у розпалюванні неонацизму в Україні.

Російський дипломат, який цинічно бреше про війну в Україні і активно підтримує пропаганду Путіна, стверджує, що, мовляв, Франція грає "одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні".

Таку заяву голова МЗС Росії висловив в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

За словами російського міністра, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями. Крім того, як каже Лавров, Франція вимагає вести війну до переможного кінця і завдати Росії поразки.

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"На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити", – сказав Лавров.

А от Росію, яка веде агресивну політику і варварськи нищить Україну, на його думку, на Заході чути не хочуть.

"Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані. Отже, Захід ніколи і не хотів рівноправної співдружності та співпраці з Російською Федерацією", – підсумував Лавров.

Нагадаємо, Макрон заявив про готовність Франції стати гарантом безпеки України.

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