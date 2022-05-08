"Нас не минула біда": на Херсонщині окупанти обстріляли ракетами місто Гола Пристань

"Нас не минула біда": на Херсонщині окупанти обстріляли ракетами місто Гола Пристань

У Голій Пристані (тимчасово окупована Херсонська область) окупанти обстріляли житлові будинки.

Херсонська обласна прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це йдеться на сайті відомства.

За даними слідства, військові ЗС РФ вчинили артилерійську атаку на м. Гола Пристань Скадовського району. За попередніми даними, четверо місцевих жителів отримали тілесні ушкодження. Пошкоджені житлові будинки, газову магістраль.

Відомості щодо інших пошкоджених об’єктів уточнюються.

"Нас не минула біда, що прийшла на нашу землю, в нашу державу - прилетіли ракети. В результаті один будинок зруйнований, понад 25 - пошкоджені вибухом", - повідомила заступниця мера міста Світлана Лінник у Facebook.

Прокуратура Херсонської області

На місці працюють рятувальники та газова служба. Остання усуває пошкодження магістральної мережі, аби відновити газопостачання.

Нагадаємо, у Луганській області російські військові знищили будівлю сільської школи, в якій від обстрілів ховалися жителі села. Загинуло, за попередніми даними, 60 осіб.

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