"Нас не здолати! Україна переможе": у Херсоні знову мітингували проти російської окупації

Містяни щодня виходять на мітинги на площу Свободи.
Сьогодні, 12 березня, херсонці знову вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
З державними прапорами містяни пройшли проспектом Ушакова.
"Нас не здолати! Україна переможе!" "Слава захисникам України!" - з такими плакатами мітингувальники стали перед приміщенням облдержадміністрації.
Містяни скандували: “Херсон – це Україна!” окупантам, які зайняли адмінбудівлю і виставили свою техніку на площі Свободи.
Нагадаємо, 1 березня війська окупантів зайшли в Херсон. 2 березня російські військові висунули вимоги жителям Херсона, а 3 березня російські військові захопили телевежу.
Місто залишається в облозі. Періодично глушать мобільний зв'язок та Інтернет. У місті напружена ситуація з пальним, тому потрібно економити. Мер міста Ігор Колихаєв запевнив, що ситуація у Херсоні - під контролем.
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