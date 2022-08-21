Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Нас обстрілювали усю ніч": Резніченко розповів про наслідки російських атак на Дніпропетровщину (фото руйнувань)

Дата публікації
Перегляди
5420
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Нас обстрілювали усю ніч": Резніченко розповів про наслідки російських атак на Дніпропетровщину (фото руйнувань)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанти всю ніч проти 21 серпня обстрілювали Дніпропетровську область.

Від атак армії Росії знову потерпали Нікопольський та Криворізький райони.

Про це розповів голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нас обстрілювали усю ніч… Від атак армії Росії знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. 5 разів! ворог ударив по Нікопольському району. На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві - вогонь знищив обладнання", - написав Резніченко.

За його словами, через обстріл росіян у Нікополі понівечена школа, один будинок зруйнований, близько двох десятків - пошкоджені. Крім того, виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла у результаті опинилися понад 3 000 нікопольчан.

"Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - додав посадовець.

Також під вогонь зі ствольної артилерії та "Градів" потрапила Марганецька громада, яку атакували тричі. Люди, на щастя, не ушкоджені.

Проте у Марганці пошкоджена високовольтна лінія - знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

По Мирівській громаді окупанти здійснили 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків. 

У Криворізькому районі росіяни з "Ураганів" обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, Росія обстріляла з "Градів" базу відпочинку в Нікополі на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, Росія вдарила по трьох районах Дніпропетровщини. Є загиблий, постраждала дитина.

Читайте також:

Ворог готує щось гидке! Зеленський - про пів року війни та День Незалежності

Ворог готує щось гидке! Зеленський - про пів року війни та День Незалежності

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація