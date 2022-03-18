“Нас починають розуміти”: Зеленський розповів про підтримку західних партнерів, яка буде несподіванкою для Росії

“Нас починають розуміти”: Зеленський розповів про підтримку західних партнерів, яка буде несподіванкою для Росії

Президент запевнив, що контакти з державами, які підтримують Україну, будуть продовжуватися, поки не вдасться зупинити війну.

Президент України Володимир Зеленський розповів про свої контакти із західними партнерами, підтримка яких значно посилить можливість України захищатися від російської агресії.

Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 18 березня.

Зокрема, Зеленський нагадав про свій виступ 17 березня перед парламентом Німеччини і зауважив, що погляди німців щодо співпраці з Росією змінюються.

"Бачимо, як Німеччина шукає новий шлях. Бачимо, як щиро більшість німців виступає за перегляд старої політики", - наголосив він.

Президент запевнив, що такі виступи в парламентах, а також на площах держав-партнерів він буде продовжувати "стільки, скільки потрібно, щоб зупинити війну".

"Я відчуваю: нас починають розуміти дедалі більше. У Європі, у світі, в різних країнах. І це дає нам дедалі більше й більше підтримки. Тієї, про яку ми так довго просили", - заявив Зеленський.

Також український лідер повідомив про свою розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка була спрямована на посилення захисту України та координацію спільних кроків до миру.

Окремо Зеленський висловив вдячність президенту США Байдену "за нову й дієву підтримку для нашої держави".

"Я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакету підтримки, і інших. Бо це – наша тактика. Наша оборона. Коли супротивник не знає, чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати після 24 лютого. Не знали, що є в нас для захисту і як ми готувалися зустрічати удар", - зауважив український президент.

Саме цим ефектом несподіванки для ворога Зеленський пояснив те, що Україна вже 22 дні успішно стримує повномасштабний удар окупантів.

Так само він вважає, що зараз не на часі розкривати тактику переговорів. "Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці. Вважаю це правильним", - підкреслив український лідер.