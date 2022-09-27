"Нас роз***али сильно, 8 чоловіків залишились без рук та ніг": окупант просить батька ухилитись від мобілізації

Під час розмови з батьком загарбник заявив, що українські захисники завдають значних втрат армії РФ.

Російський окупант розповів батьку про оточення українським військом та просить його ухилитись від мобілізації.

Про це свідчить перехоплення розмови російського військового з батьком, передає Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час розмови загарбник заявив, що українські захисники завдають значних втрат армії РФ.

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"Нас роз***али дуже сильно. Вісім чоловіків поїхали до госпіталя без ніг, без рук. Вісім людей забрали вчора. Невідомо, що відбувається, тому що по рації кажуть, що ми чи то в колі, чи то казна-де", - каже військовий РФ.

Також окупант просить батька уникати мобілізації, щоб не потрапити на війну до України.

#ГУРперехоплення ‼️"РАЗ#БАЛИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО. 8 ЧЕЛОВЕК УЕХАЛИ В ГОСПИТАЛЬ БЕЗ НОГ, БЕЗ РУК” Військовослужбовець рф розповідає батьку про оточення українським військом та просить його ухилитись від мобілізації, щоб не потрапити до України Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 27 вересня 2022 р.

Нагадаємо, під путінську мобілізацію вже потрапляє інтелігенція з центральних регіонів Росії. "Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему. Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності кремлівський диктатор сподівається позбутися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян", - підсумовує ГУР.

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