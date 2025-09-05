ТСН у соціальних мережах

"Нас шантажували свободою": полонені росіяни розповіли, як їх змусили воювати в Україні

Бійці ЗСУ взяли в полон двох росіян, які зізналися, що потрапили на фронт під тиском.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Полонені окупанти

Полонені окупанти / © ДПСУ

Бійці прикордонної бригади «Форпост» взяли в полон на Вовчанському напрямку двох російських військових. Як виявилося, вони колишні в’язні. Їх змусили воювати, погрожуючи додатковими термінами ув’язнення за відмову.

Про це повідомили у ДПСУ.

Один з полонених розповів, що їх забезпечували вкрай погано: «банка тушонки раз на кілька днів і постійна нестача води». Росія вербує «добровольців» до своєї армії, використовуючи примус і шантаж.

Нагадаємо, російське військове командування дало нове завдання своїм підрозділам — протягом осені захопити одразу три міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля.

Військовий експерт Владислав Селезньов наголосив, що активізація боїв у Дніпропетровській області не є випадковою. Кремль намагається створити «санітарні зони» на територіях, які межують із тимчасово окупованими регіонами, та просунутися вглиб України.

Українські військові вперше у світі використали автономні рої дронів у бойових діях. Йдеться про безпілотники, які здатні самостійно виявляти й атакувати цілі без участі людини в режимі реального часу.

