"Нас там точно немає": Арестович прокоментував пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді

"Нас там точно немає": Арестович прокоментував пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді

Він зазначив, що за цей інцидент несе відповідальність керівництво РФ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував пожежу на нафтобазі у місті Бєлгород, яке розташоване на території Росії поблизу кордону з Україною.

"Ну, взагалі Бєлгород - це місце, де концентруються війська, які перекидаються на проміжні бази. Поповнюються боєприпасами там, відновлюються, заправляються та їдуть туди великим колом над Куп'янськом на Ізюм і намагаються виколупувати наші війська. І з ними там щось почалось відбуватися. То склад боєприпасів, то склад палива, то ще якісь речі, то точку зіб'ють над містом. Так заявляє російська сторона.

Одразу скажу - нам про це нічого невідомо, окрім офіційних повідомлень російської сторони. І ми думаємо, що всю відповідальність за те, що відбувається на території РФ, несе керівництво РФ. ЗСУ використовують всі сили та способи, щоб захистити свою країну, але ми на нашій території воюємо.

Можливо, хтось покурив не в тому місці, а вертольоти повз пролітали. Може, це російські війська вдарили, щоб видати це за диверсію, а потім не їхати на українську територію. Я їх розумію. Але якась біда там твориться вже третю добу. Нас там точно немає", - наголосив Арестович.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на нафтобазі в Бєлгороді постраждали двоє працівників. Губернатор Бєлгородської області заявив, що пожежа сталася через авіаудар, якого завдали українські військові гелікоптери. У соцмережах поширюється відео, де видно два невстановлені ґвинтокрили, що пролітають на низькій висоті в районі пожежі.

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