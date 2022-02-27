"Нас тримають, як щит": населенню із села поруч із Новою Каховкою росіяни не дають коридору для виходу

"Нас тримають, як щит": населенню із села поруч із Новою Каховкою росіяни не дають коридору для виходу

Люди не можуть евакуюватись.

У селі Козацьке, що поруч з Новою Каховкою на Херсонщині йдуть запеклі бої.

Про це йдеться в ТСН.

Місцева мешканка розповіла, що мешканці опинились у блокаді, в них немає продовольства. «Нам не дають коридору для виходу. Нас тримають, як живий щит», - розповідає вона.