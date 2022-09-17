"Нас тут кинули, як собак їб*них": окупант розповів, як їх "забули" на знищених позиціях

Російський окупант розповів, як українські захисники розбили їхні позиції, внаслідок чого зграйка росіян залишилася без зброї і командування.

Окупанти так втікали зі своїх позицій, що "загубили" щонайменше 10 своїх солдат, по яких ніхто не приїхав.

Про це окупант розповів під час телефонної розмови, яку перехопили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За словами загарбника, на розгромлених позиціях залишилися лише солдати. З ними не залишилося жодного офіцера та зброї.

"В нас тут нікого нема: ні офіцерів, нікого. Нас, нах*й, кинули, ми тут 10 осіб, бл*дь. Ми без техніки, без нічого, бл*дь. Нас, якщо забирати, треба, щоб відправляли БТР за нами. Нас тут кинули, як собак їб*них. Роз'*бали нас вчора не по х*йні", - розповідає окупант.

Загарбник також побідкався, що українські воїни розгромили вщент позиції окупантів. За його словами, було не менше 15 "прильотів", ЗСУ влучили просто у будинок, де розмістилися окупанти.

Нагадаємо, військовослужбовець РФ у перехопленій розмові розповів дружині як ледве врятувався з-під обстрілів, і нарікає, що "кадирівці" – боягузи і втекли з поля бою.

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