“Нас ведуть на забій”: російські “мобіки” запанікували через наказ іти на штурм (відео)

Мобілізовані росіяни із Калінінградської області, які не хочуть бути "гарматним м'ясом", записали звернення до свого губернатора та Міноборони РФ.

На російський пабліках з’явилося відеозвернення військових, яких мобілізували до армії в жовтні минулого року в Калінінградській області РФ. “Мобіки” запанікували після того, як їхній батальйон перейменували на "піхотний" і наказали "виконувати штурмові завдання" під командуванням ватажків так званої “ДНР”.

На опублікованих кадрах видно 12 людей у балаклавах, частина з них у військовій формі.

Звернення до губернатора Антона Аліханова, уряду Калінінградської області та Міноборони озвучує один із чоловіків.

За його словами, мобілізовані належали до територіальної оборони регіону та займалися "охороною особливо важливих об'єктів". П'ятого числа (якого місяця, не уточнюється) їх відправили до Ростова, після чого військовослужбовці опинилися в Донецьку під керівництвом ватажків "Донецької народної республіки", а їхній батальйон перейменували на "піхотний" і наказали "виконувати штурмові завдання".

“У нашому батальйоні вже є втрати. Командування далеко, зв'язок майже відсутній... Нас у прямому розумінні ведуть на забій", — сказав російський окупант.

Він наголосив, що записати звернення у батальйоні наважилися після того, як їх вирішили "вкотре кинути на штурм як гарматне м'ясо", але вони відмовилися. Військові просять губернатора зв'язатися із командуванням.

Під відео з'явився коментар від офіційної сторінки уряду Калінінградської області. "Здрастуйте! Знаємо про відеозвернення, розбираємося. Дякую", — йдеться в ньому.

Нагадаємо, раніше мобілізовані із Новосибірської області РФ, яких відправили на війну до України, записали відеозвернення до своїх дружин та сестер зі скаргами на величезні втрати на передовій.

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