"Нас зловили на ротації" через допис Безуглої: OSINT-аналітик - про причини просування РФ у Вугледарі

Через допис народної депутатки Мар'яни Безуглої у Мережі ворог дізнався про ротацію 72-ї бригади імені "Чорних запорожців" у Вугледарі на Донеччині та пішов у потужний наступ.

Про це розповів в інтерв'ю NV OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, посилаючись на військових, які захищають місто.

"Я говорю про [народну депутатку] Мар’яну Безуглу і про її пост про те, що у Вугледарі триває ротація і що 72-а бригада виводиться. Тоді це було з такою собі панікою написано. Мені мої джерела сказали, що в той же день після виходу її посту, буквально за кілька годин, на ті позиції, де відбувалися планові ротації 72-ї бригади, пішли вдвічі, втричі більші сили ворога з більшою кількістю бронетехніки, з більшою підтримкою артилерії. Тобто буквально в моменті ворог зреагував на це і ротація була зірвана", - підкреслив він.

За його словами, йдеться про наступ під Водяним, що східніше Вугледара. Там були міцні укріплення - бетонні споруди. Це єдина лінія бетонних окопів, які були на тому напрямку.

"І вони в той же день були, на жаль, захоплені. Тому що нас, так би мовити, зловили на ротації, на жаль, росіяни. І тут справді вирішальним фактором була саме ця медійна складова. Тобто, якби її не було, то мені кажуть у 72-й бригаді, що вони б точно все втримали, якби не сунули в стільки разів більше сили, знаючи, що в нас в цей момент ротація. На жаль, це був вирішальний фактор", - зазначив він.

На його думку, допис Безуглої у захопленні позицій ворогом у Водяному "був ключовим, тому що саме після цього були захоплені наші бетонні окопи".

Нагадаємо, за даними генерал-лейтента Сергія Наєва, російська армія хоче оточити українське угруповання на Курахівському напрямку.

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