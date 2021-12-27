"Наш народ і територія": Кадиров заявив про готовність "приєднати" Україну до Росії

"Наш народ і територія": Кадиров заявив про готовність "приєднати" Україну до Росії

Кадиров заявив, що готовий вирішити "українське проблемне питання".

Скандальний голова російської Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Україну необхідно "приєднати" до Росії, якщо президент Володимир Зеленський продовжуватиме "антиросійську політику".

Про це Кадиров розповів журналістам на пресконференції.

"Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка", — сказав очільник Чечні. Він заявив, що готовий вирішити "українське проблемне питання".

"Якщо взяти українське проблемне питання, то це навіть не рівень президента Путіна, це мій рівень. Якби мені доручили, то я давно розв'язав би це питання: або приєднав би Чеченську Республіку до України, або забрав би", — сказав Кадиров.

Голова Чечні вважає, що існування України загрожує Росії, бо начебто Захід матиме місце, щоб "ставити свої військові бази" та "диктувати умови" Кремлю.

"Я впевнений, що наш президент (Путін — Ред.) цього не дозволить. А ми, піхота, готові виїхати та виконати наказ, абсолютно без проблем", — підсумував він.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що російські війська в Україні "втоплять в крові".

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