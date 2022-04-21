Наш народ плани Путіна поламав: Данілов розповів, що Кадиров мав ліквідувати вище керівництво України

Очільник Чеченської Республіки брав на себе зобов'язання із ліквідації українського президента.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів подробиці щодо планів очільника кремля Володимира Путіна на початку війни в Україні.

Про це Данілов розповів в ефірі Радіо НВ 21 квітня.

"Все що стосується ліквідації нашого вищого керівництва, план отримав Кадиров під час відвідування Путіна. На цій зустрічі був узгоджений план щодо ліквідації українського президента. Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угрупування це зробить, наша розвідка відслідковувала ці процеси. Там було три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни. Одна з трьох груп була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися. Одна наразі знаходиться на території Донецької області, інша перебуває на території Маріуполя. Вони йдуть в 3-4 ешелоні - там, де повна безпека", - заявив Данілов.

Щодо самого очільника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова і де саме перебуває ця людина наразі, нічого не відомо. Те, що він нібито був в Україні - повна нісенітниця, заявив Данілов.

Нагадаємо, що раніше кадирівські тіктокери записали чергове відео війни з "українськими нацистами". Вони вступили в бій із бандерівським гаражем.

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