«Наш план – захистити мирних українців і перемогти»: Олена Зеленська розповіла про спільні ініціативи з першими леді світу

«Наш план – захистити мирних українців і перемогти»: Олена Зеленська розповіла про спільні ініціативи з першими леді світу

Дружина президента України Олена Зеленська в інтерв'ю французьким журналістам розповіла про спільні ініціативи з першими леді, зокрема з Бріжит Макрон.

З 24 лютого і початку війни перша леді Олена Зеленська допомагає у забезпеченні гуманітарних коридорів для українців, а також евакуації онкохворих діток за кордон, у тому числі до Франції за допомогою Бріжит Макрон, першої леді Франції.

Група молодих українських пацієнтів також прилетіла в понеділок в Орлі на лікування. передає видання Leparisien, що опублікувало велике інтерв'ю дружини президента України.

«Паніки немає. Паніка – це коли не знаєш, що робити, не маєш плану. Але і я, і весь український народ чудово знаємо, що ми повинні робити. Наш план – захистити мирних українців і перемогти», – гоорить Олена Зеленська.

Вона також поінформувала, що з початку війни в Україні народилося понад 15 тис. немовлят, які ніколи не бачили мирного неба. Для малюків дістають інкубатори з безперебійним живленням, щоб не дати ворогу вбити новонароджених.

Олена Зеленська подякувала європейцям, які приймають українських мам і дітей, діляться своїм миром з нами, доки ми здобуваємо свій.

Нагадаємо, минулої доби з України виїхали 45 тисяч осіб. Понад 30 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Загалом за добу 22 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 63 тисячі осіб та близько 12 тисяч транспортних засобів.

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